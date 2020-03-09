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عدن - ياسمين التهامي - اكتشاف سائل يخفض مستوى السكر في الدم ــــ (تفاصيل)

بية

اكتشف أطباء مستشفى أتيكون الجامعي في اليونان، خاصية غير عادية في خل التفاح، حيث اتضح لهم أن تناوله

يبطئ عملية الهضم في المعدة، ما يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم بصورة مفاجئة.

وقد قرر اطباء إجراء تجربة بسيطة لتحديد تأثير خل التفاح في الواقع. ومن أجل ذلك قسموا عة أشخاص

يعانون من مرض السكري إلى مجموعتين. المجموعة اولى تناولت بودينغ (حلوى شحمية) ارز والماء،

والمجموعة الثانية خل التفاح إضافة إلى البودينغ والماء.

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مصابي مرض السكر.

وقد اتضح لطباء أن عملية الهضم تباطأت لدى أفراد وعة اولى، ما أدى إلى بطء امتصاص السكر وعدم ارتفاع

مستواه في الدم إلى المستوى الحرج.

ومع ذلك ينصح اطباء بتناول خل التفاح إ بعد ت جديد اب برس​ Advertisements

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