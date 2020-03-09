شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الأن هـــام:بشرة سارة.. ومفاجأة لأهالي مدينة الشحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن هـــام:بشرة سارة.. ومفاجأة لأهالي مدينة الشحر
وصلت الباخرة "ANNA"، اليوم الأحد، إلى رصيف ميناء المكلا، حاملة على متنها مولدين للطاقة الكهربائية بقدرة 20 ميجاوات.، بالإضافة إلى معدات وملحقات تابعة لمشروع الكهرباء بمدينة الشحر.
واستقبل عدد من المسؤولين الباخرة، وذلك لضمان استكمال الإجراءات اللازمة، لنقل المولدات والمعدات إلى موقع المشروع بمديرية الشحر، وتعهدوا باستمرار العمل بالمشروع وفق الخطة والدراسة المعدة.
جديد اب برس
كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الأن هـــام:بشرة سارة.. ومفاجأة لأهالي مدينة الشحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.