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عدن - ياسمين التهامي - خبرعاجل.مصدر عسكري بسيئون : عناصر من الانتقالي نشرت شعارات للحوثيين وسنقوم بنزعها وضبط هذه العناصر

أكد مصدر عسكري في المنطقة العسكریة الأولى بسیئون قیام عناصر تابعة للمجلس

الانتقالي الجنوبي بنشر والصاق شعارات لجماعة الحوثي في بعض شوارع مدینة

سیئون وھو ما أثار استنكار الأھالي وسخطھم .

وأكد المصدر في تصریح لـ " المشھد الیمني" أن الأجھزة الأمنیة رصدت ھذه

العناصر وستقوم باحالتھا للتحقیق بتھمة الترویج للفوضى ونشر شعارات لملیشیا

انقلابیة وتخوض صراعا كبیرا لتقویض الدولة الیمنیة وھدم أركان الجمھوریة الیمنیة .

كما أكد المصدر العسكري ان المنطقة العسكریة الأولى ستقوم الیوم الاثنین بإنزال

حملة لنزع ھذه الملصقات والشعارات .

وكانت عناصر من الغوغاء الموالین للانتقالي قد قاموا بالصاق عدة صور وشعارات

لجماعة الحوثي في عدة شوارع وأماكن بسیئون وقاموا بتصویر ذلك وشن حملة

إعلامیة كبیرة وإثارة البلبلة بغیة تشویھ الجیش الوطني والصاق التھمة بالمنطقة

العسكریة الأولى بسیئون وھو ما أثار استھجان المواطنین وسخطھم من ھذه المنارسات

الصبیانیة التي تقوم بھا عناصر الانتقالي .

وتأتي ھذه التحركات من قبل عناصر الانتقالي في الوقت الذي قامت عناصر مسلحة

باستھداف القیادي البارز في مرجعیة حلف قبائل حضرموت عارف علي جابر في

مفرق خشامر بالقطن وقد نجا جابر من محاولة الاغتیال وقامت الأجھزة الأمنیة

بملاحقة ھذه العناصر الإجرامیة وألقت القبض على اثنین منھا . جديد اب برس​ Advertisements

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