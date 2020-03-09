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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. باحثة أمريكية تفجر مفاجأة مدوية: تدهور الحالة الصحية لولي عهد أبوظبي بعد إصابته بفيروس “كورونا” ونقله إلى المستشفى.. تفاصيل

فجّرت باحثة أمريكية، الأربعاء، مفاجأة حول إصابة ولي عهد أبو ظبي ونقله إلى المستشفى، فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بالخبر.

وقالت الباحثة المتخصصة في الشأن اليمني والخليجي، كارين آن كاري، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “تأكد لنا نقل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى مستشفى كليفلاند بأبوظبي”.

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وأوضحت “آن كاري”: أن محمد بن زايد “مصاب بوعكة صحية ثم نقل إلى حجر صحي داخلي في قصره مصابًا بفيروس كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة”.

وختمت الباحثة الأمريكية في الشأن الخليجي، أن “الشواهد توكد تواري (بن زايد) عن الأنظار منذ بضعة أيام”.

وفي السياق، كتب الناشط الحقوقي الإماراتي عبد الله الطويل، “وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود محمد بن زايد في الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بالخبر، فيما نفى ناشطون إماراتيون وشخصيات بمواقع مسؤولية صحة الأنباء التي أوردتها الباحثة الأمريكية.