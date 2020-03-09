شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. “قناة بلقيس” تقطع بث برامجها وتفجر مفاجأة صاعقة للتحالف من اليمن (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. “قناة بلقيس” تقطع بث برامجها وتفجر مفاجأة صاعقة للتحالف من اليمن (تفاصيل)

أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح بتهاوي آخر معاقل قوات الشرعية في محافظة، الجوف. وقالت قناة بلقيس التي تبث من تركيا إن قوات صنعاء سيطرت على منطقتي اليتمة والمهاشمة الاستراتيجيتين في مديرية خب والشعف، وهي آخر مديرية تتواجد فيها قوات الشرعية في محافظة الجوف. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. “قناة بلقيس” تقطع بث برامجها وتفجر مفاجأة صاعقة للتحالف من اليمن (تفاصيل) وردنا الان.. خارطة عسكرية توضح سيطرة الحوثيين على أكبر مديريات الجوف وخسارة قوات الشرعية لأكبر مساحة جغرافية في غضون ساعات ورد للتو.. باحثة أمريكية تفجر مفاجأة: تدهور الحالة الصحية لولي عهد أبوظبي بعد إصابته بفيروس “كورونا” ونقله إلى المستشفى.. تفاصيل ورد للتو : بعد ساعات من عزل القطيف.. السعودية تعلن تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في كافة مدن المملكة اعتبارا من الغد وتعلن حالة الطوارئ الزعيم الراحل ''صدام حسين'' يتحدث فيه عن فيروس ''كارونا'' يثير جدلا واسعا وابنته الكبرى رغد تكشف الحقيقة.. وتفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه !..( فيديو صادم) Advertisements هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يوميا سبب رئيسي بالأزمة القلبية والجلطة الدموية ابتعد عنه الأن وعش مرتاح البال.. شاهد عاجل وخطير جدا.. وزارة الدفاع الروسية تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف عن الدولة التي نشرت فيروس كورونا.. ''يتم نقله عبر طائرات مسيرة لأي مكان تريد استهدافه''.. (فيديو صادم) عاجل… إشتداد المعارك في أكبر وأهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية بالجوف وجماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى قلب المعركة. ورد للتو.. واشنطن تتحدث عن ما سيحدث في جنوب السعودية وتكشف أسباب سقوط الجوف وتؤكد أن مارب ليست هدف الحوثي بل هذه المنطقة هي الهدف سيناريو خطير ومرعب.. مقرّب من أمير الكويت يعلن: الدول العربية ستشهد خلال الأيام القادمة حرباً طاحنة يقودها أقوى جيش عربي.. (صورة صادمة) وردنا الان.. تسريب صور خاصة للعميد “طارق صالح” من داخل أحد السجون السرية التي أنشأت مؤخراً في المخا بدعم إماراتي (شاهد) ورد للتو...قناة المسيرة الحوثية تباغت الجميع وتقطع كل برامجها وتنشر هذا الخبر العسكري العاجل الذي صعق الجميع وقلب الامور راسا على عقب في الجنوب والشمال وأتت سيطرة قوات صنعاء على منطقتي المهاشمة واليتمة، بعد بضعة أيام من سيطرتها على مدينة الحزم الاستراتيجية، مركز محافظة الجوف، وعدد من المديريات المحيطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان.. “قناة بلقيس” تقطع بث برامجها وتفجر مفاجأة صاعقة للتحالف من اليمن (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.