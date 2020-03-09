عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غريفيث ينهي الصراع اليمني مع الحوثي

الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

تلقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في زيارة الأخيرة إلى مأرب، ردوداً إيجابية أولية غير رسمية من مليشيا الحوثي وحكومة الشرعية، حول العملية السياسية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها مساء اليوم الأحد، إن غريفيث تحدث بشكل قاطع على ضرورة وجوب أن تتحول هذه الردود إلى إجراءات فورية، وأنه ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بدعوة لمحادثات يجلس فيها كافة الأطراف.