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عدن - ياسمين التهامي - ماذا قال ‘‘صدام حسين’’ عن فيروس ‘‘كورونا’’ .. ابنته رغد تنشر هذا (الفيديو) وتفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه.. شاهد





عدن - ياسمين التهامي - ماذا قال ‘‘صدام حسين’’ عن فيروس ‘‘كورونا’’ .. ابنته رغد تنشر هذا (الفيديو) وتفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه.. شاهد كشفت نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حقيقة الفيديو المتداول للرئيس الراحل أثناء الحديث عن فيروس كورونا وأنباء تنبؤه به . وقالت "رغد صدام حسين" : الفيديو مفبرك .. والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين . وأضافت على صفحتها الشخصية في " تويتر " : سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد . وكان الفيديو قد انتشر بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي ، والذي يدعي حديث الرئيس العراقي الراحل عن الفيروس القاتل مع عدد من العسكريين . فيديو مفبرك .. و الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين .. سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد .. pic.twitter.com/Y9wv8YHgJN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 8, 2020







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