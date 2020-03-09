شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : الجيش يطلق معركة تحرير محافظة الجوف .. والطيران الأباتشي تدخل خط المواجهات الان .. هل دقت ساعة الصفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشايخ مأرب يحددون موقفهم من الشرعية والجيش الوطني عودة دفعة من الجنود اليمنين الى لى العاصمة المؤقته عدن عاجل وخطير : فيروس كورونا يقتحم دولة عربية جديدة .. وتعلن أول حالتي اشتباه وعزل رئيس دولة أوربية عاجل : محور الجوف العسكري يعلن تحرير اليتمة بالكامل ويصل مشارف الحزم

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