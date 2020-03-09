شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : قائد عسكري في الجيش الوطني يزف بشائر النصر ويعلن رسميا السيطرة بشكل كامل على منطقة اليتمة في الجوف ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 11:36 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن الجيش الوطني، مساء اليوم السيطرة بشكل كامل على منطقة اليتمة، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

واكد الناطق باسم محور الجوف العسكري ربيع القرشي، ان منطقه اليتمه بالكامل تحت سيطرة قوات الجيش الوطني.

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وحسب القرشي، فإن المعارك تدور حاليا بجبهتي السليله والمهاشمه، مشيرا إلى ان اللواء امين العكيمي محافظ الجوف يتقدم صفوف المقاتلين.

وشنت قوات الجيش الوطني مساء اليوم الأحد، هجوما معاكسا على مليشيا الحوثي الانقلابية التي توغلت في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف.

وكانت مصادر ميدانية قالت، إن قوات الجيش هجوما معاكسا على المليشيات واجبرتها على التراجع من المناطق التي سيطرت عليها في جبهة اليتمة.

‏وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت منطقة ‎اليتمة في مديرية "خب والشعف" بعد استكمال سيطرتهم على منطقتي السليلة والمهاشمة بالمديرية.

