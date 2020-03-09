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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل.قيادي أمني ينجو من محاولة اغتيال في محافظة الضالع (تفاصيل)

نجا قيادي امني من محاولة اغتيال في محافظة الضالع شمال العاصمة عدن. وقال مصدر امني ل كريتر سكاي: تعرض قائد كتيبة في القوات الخاصة بالضالع اشرف علي صالح الملقب ب سيجح لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين على متن دراجة نارية في وادي معابر بالمحافظة. جديد اب برس​ Advertisements واضاف: اثناء خروج اشرف من منزله في معابر وقت العشاء باشره مسلحين يستقلون دراجة نارية بعدة طلقات نارية

تسببت الى اصابته بشظايا بسيطة. واختتم:تم استهداف الغرفة التي يخزن فيها ما ادى الى اصابته بشظايا.

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