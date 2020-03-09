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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 09-03-2020? - آخر تحديث الاثنين 9-3-2020? عاجل. من جهات مختصة رسميآ الكشف على حالات كورونا بالعاصمة صنعاء وشكوك بتواجدة بهاذي المحافظة (تفاصيل) جديد اب برس​ Advertisements فت إدارة مكافحة العدوى بمستشفى 48 النموذجي بصنعاء الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالتين مصابة بفيروس كورونا في مستشفى 48 النموذجي، مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا وليس لها أي مصداقية على الإطلاق. وأكدت إدارة مكافحة العدوى أن من يقفون وراء نشر مثل هذه الأخبار يريدون إقلاق السكينة العامة في المجتمع عبر نشر مثل هذه الأخبار العارية من الصحة. وشددت على أن مستشفى 48 النموذجي يعمل وفق أعلى معايير الجودة ويطبق اقوى السياسات العالمية، ويمتلك فريقاً طبياً متخصصاً ومؤهلاً لمكافحة العدوى ينفذ بل وينشر السياسات التثقيفية في أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة. فت إدارة مكافحة العدوى بمستشفى 48 النموذجي بصنعاء الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالتين مصابة بفيروس كورونا في مستشفى 48 النموذجي، مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا وليس لها أي مصداقية على الإطلاق. وأكدت إدارة مكافحة العدوى أن من يقفون وراء نشر مثل هذه الأخبار يريدون إقلاق السكينة العامة في المجتمع عبر نشر مثل هذه الأخبار العارية من الصحة. وشددت على أن مستشفى 48 النموذجي يعمل وفق أعلى معايير الجودة ويطبق اقوى السياسات العالمية، ويمتلك فريقاً طبياً متخصصاً ومؤهلاً لمكافحة العدوى ينفذ بل وينشر السياسات التثقيفية في أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة.

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