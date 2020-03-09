شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان.كل ما يحدث في المملكة مؤخرآ ..بتخطيط من بن سلمان للوصول لكرسي الملك قبل قمة مجموعة العشرين في الرياض (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 09-03-2020? - آخر تحديث الاثنين 9-3-2020? وردنا الان.كل ما يحدث في المملكة مؤخرآ ..بتخطيط من بن سلمان للوصول لكرسي الملك قبل قمة مجموعة العشرين في الرياض (تفاصيل) جديد اب برس​ Advertisements ل صمت رسمي سعودي بشأن اعتقال أمراء كبار من العائلة الحاكمة، نقل موقع ميدل إيست آي الإخباري عن مصادر قولها إن ولي العهد ل صمت رسمي سعودي بشأن اعتقال أمراء كبار من العائلة الحاكمة، نقل موقع ميدل إيست آي الإخباري عن مصادر قولها إن ولي العهد محمد بن سلمان يقوم بهذه الحملة لأنه يعتزم تنصيب نفسه ملكا قبل قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ووفقا لتقرير كتبه ديفد هيرست رئيس تحرير الموقع نقلا عن مصادر مطلعة على ذلك المخطط فإن محمد بن سلمان لن ينتظر وفاة والده الملك سلمان بن عبد العزيز لأنه يرى أن وجود والده يضفي عليه الشرعية، ويسعى لاستخدام قمة العشرين كمنصة لإعلان صعوده إلى العرش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان.كل ما يحدث في المملكة مؤخرآ ..بتخطيط من بن سلمان للوصول لكرسي الملك قبل قمة مجموعة العشرين في الرياض (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.