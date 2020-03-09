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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان.من تعز تقلص عدد موظفي اطباء بلا حدود ( تفاصيل )

جديد اب برس​ Advertisements تر سكاي):خاص أفاد مصدر خاص ل كريتر سكاي ان منظمة اطباء بلا حدود في محافظة تعز وسط البلاد قلصت عدد من موظفيها. وقال مصدر لكريتر سكاي:ان اطباء بلا حدود تقلصت من عدد موظفيها بمستشفى الثورة الذين كانت تصرف لهم مرتبات. واضاف: المندمة الغت دعمها لكل طاقم العمليات وقسم الجراحة العامة رجال وقسم الجراحة نساء والعناية. وواصل قائلا طلب عمل عقد جديد فقط لقسم الطوارئ الباطني والطوارئ الجراحي والكشافة والتموين الطبي وبنك الدم . واختتم بالقول لكن لم يتم الموافقة أو القبول من قبل ادارة المستشفى بسبب اعتراض بقية طواقم المستشفى. تر سكاي):خاص أفاد مصدر خاص ل كريتر سكاي ان منظمة اطباء بلا حدود في محافظة تعز وسط البلاد قلصت عدد من موظفيها. وقال مصدر لكريتر سكاي:ان اطباء بلا حدود تقلصت من عدد موظفيها بمستشفى الثورة الذين كانت تصرف لهم مرتبات. واضاف: المندمة الغت دعمها لكل طاقم العمليات وقسم الجراحة العامة رجال وقسم الجراحة نساء والعناية. وواصل قائلا طلب عمل عقد جديد فقط لقسم الطوارئ الباطني والطوارئ الجراحي والكشافة والتموين الطبي وبنك الدم . واختتم بالقول لكن لم يتم الموافقة أو القبول من قبل ادارة المستشفى بسبب اعتراض بقية طواقم المستشفى.

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