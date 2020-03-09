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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان..عـــــــــــــاجل: عزان تعود الى حضنها الجنوبي والقوات الجنوبية تواصل تقدمها باتجاه عتق وسقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات الشرعية

جديد اب برس​ Advertisements مصادر عسكرية مطلعة ان القوات الجنوبية والنخبة الشبوانية استعادت السيطرة اليوم على مدينة عزان بمحافظة شبوة. وأوضحت المصادر ان معارك عنيفة اندلعت منذ مساء الاحد بين القوات الجنوبية والنخبة الشبوانية من جانب وقوات الشرعية ومليشيات الإصلاح من جانب آخر، اسفرت عن تقهقر الأخيرة وانسحابها الى عتق. فضلا عن مقتل وجرح العشرات من قوات الشرعية وتدمير عدد من الطقوم واليات العسكرية. وأفادت المصادر أن القوات الجنوبية نفذت هجوماً واسعاً على نقاط تمركز قوات الشرعية والاصلاح كان أهمها معسكر الروضة في مديرية عزان بمحافظة شبوة ما أدى إلى سقوط المديرية التي تعتبر ثاني اهم مديرية في شبوة، جنوب شرقي اليمن. وأشارت المصادر الى ان القوات الجنوبية نشرت أكثر من 5 نقاط عسكرية في المديرية بعد هروب ما تبقى من قوات الشرعية. وجاء هذا الهجوم تزامنًا مع وصول تعزيزات امريكية كبيرة إلى بلحاف معززة بطائرات بلاك هوك واسلحة متنوعة مصادر عسكرية مطلعة ان القوات الجنوبية والنخبة الشبوانية استعادت السيطرة اليوم على مدينة عزان بمحافظة شبوة. وأوضحت المصادر ان معارك عنيفة اندلعت منذ مساء الاحد بين القوات الجنوبية والنخبة الشبوانية من جانب وقوات الشرعية ومليشيات الإصلاح من جانب آخر، اسفرت عن تقهقر الأخيرة وانسحابها الى عتق. فضلا عن مقتل وجرح العشرات من قوات الشرعية وتدمير عدد من الطقوم واليات العسكرية. وأفادت المصادر أن القوات الجنوبية نفذت هجوماً واسعاً على نقاط تمركز قوات الشرعية والاصلاح كان أهمها معسكر الروضة في مديرية عزان بمحافظة شبوة ما أدى إلى سقوط المديرية التي تعتبر ثاني اهم مديرية في شبوة، جنوب شرقي اليمن. وأشارت المصادر الى ان القوات الجنوبية نشرت أكثر من 5 نقاط عسكرية في المديرية بعد هروب ما تبقى من قوات الشرعية. وجاء هذا الهجوم تزامنًا مع وصول تعزيزات امريكية كبيرة إلى بلحاف معززة بطائرات بلاك هوك واسلحة متنوعة

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