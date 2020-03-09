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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا الان..“بوتين” يوجه ضربة اقتصادية قاتلة إلى “محمد بن سلمان”.. انهيار صادم لـ”أرامكو” السعودية منذ 15 ثانية

جديد اب برس​ Advertisements انهيار صادم، اليوم الأحد، أسهم عملاق النفط العالمي شركة أرامكو السعودية، للمرة الأولى منذ بدء تداولها، في ديسمبر/ كانون الأول. وأرجعت تقارير اقتصادية السبب وراء التراجع في أسهم أرامكو إلى رفض إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، تخفيض المعروض النفطي. وسجل سهم أرامكو 31.50 ريال (8.40 دولار)، منخفضًا 4.85 %، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالًا، وهوت السوق السعودية 6 % في المعاملات المبكرة.وكان طرح أرامكو، في ديسمبر/ كانون الأول، هو الأضخم في العالم وقدر قيمة الشركة بنحو 1.7 تريليون دولار؛ ما يجعلها الأعلى قيمة في العالم. وفي السياق، تصدر وسم “#أرامكو” قائمة تريند -الأكثر تفاعلًا- على موقع تويتر السعودية، وعبّر عشرات آلاف المغردين السعوديين عن خوفهم بسبب اكتتابهم في الشركة العملاقة. وأعاد مغردون آخرون، تغريدات لاقتصاديين وشخصيات سعودية اعتبرت المتهرب من الاكتتاب في أرامكو خائن للدولة، مؤكدين أن رؤيتهم صحيحة بعدم الاكتتاب بسبب التقلبات الاقتصادية. انهيار صادم، اليوم الأحد، أسهم عملاق النفط العالمي شركة أرامكو السعودية، للمرة الأولى منذ بدء تداولها، في ديسمبر/ كانون الأول. وأرجعت تقارير اقتصادية السبب وراء التراجع في أسهم أرامكو إلى رفض إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، تخفيض المعروض النفطي. وسجل سهم أرامكو 31.50 ريال (8.40 دولار)، منخفضًا 4.85 %، مقارنة مع سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالًا، وهوت السوق السعودية 6 % في المعاملات المبكرة.وكان طرح أرامكو، في ديسمبر/ كانون الأول، هو الأضخم في العالم وقدر قيمة الشركة بنحو 1.7 تريليون دولار؛ ما يجعلها الأعلى قيمة في العالم. وفي السياق، تصدر وسم “#أرامكو” قائمة تريند -الأكثر تفاعلًا- على موقع تويتر السعودية، وعبّر عشرات آلاف المغردين السعوديين عن خوفهم بسبب اكتتابهم في الشركة العملاقة. وأعاد مغردون آخرون، تغريدات لاقتصاديين وشخصيات سعودية اعتبرت المتهرب من الاكتتاب في أرامكو خائن للدولة، مؤكدين أن رؤيتهم صحيحة بعدم الاكتتاب بسبب التقلبات الاقتصادية.

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