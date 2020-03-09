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عدن - ياسمين التهامي - الكشف رسمياً عن حقيقة وجود حالتين “كورونا” في العاصمة صنعاء

جديد اب برس​ Advertisements إدارة مكافحة العدوى بمستشفى 48 النموذجي بصنعاء الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالتين مصابة بفيروس كورونا في مستشفى 48 النموذجي، مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا وليس لها أي مصداقية على الإطلاق. وأكدت إدارة مكافحة العدوى أن من يقفون وراء نشر مثل هذه الأخبار ما هم الا مرجفون يريدون إقلاق السكينة العامة في المجتمع عبر نشر مثل هذه الأخبار العارية من الصحة. مشدداً على أن مستشفى 48 النموذجي يعمل وفق أعلى معايير الجودة ويطبق اقوى السياسات العالمية، ويمتلك فريقاً طبياً متخصصاً ومؤهلاً لمكافحة العدوى ينفذ بل وينشر السياسات التثقيفية في أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة. مشيرة إلى أن وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة باللجنة الفنية لمكافحة كورونا قد نفت ذلك بصورة قطعية عبر بيان خاص مطمئنة جميع المواطنين وأن لا ينجروا وراء مثل هذه الشائعات الجوفاء. وأشارت إدارة مكافحة العدوى إلى أن منظمة الصحة العالمية كذلك قد نفت وجود أي حالات مصابة بفيروس كورونا في اليمن عموماً. حيث نشر مكتب المنظمة في اليمن في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر ردا على بعض الشائعات المشابهة مانصه “ما زال خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد منخفضاً، حيث لم تتأكد أية حالات حتى اللحظة”. وأضاف المكتب أنه “كما هو الحال في البلدان الأخرى، تعمل الصحة العالمية في اليمن جنباً إلى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفيروس إدارة مكافحة العدوى بمستشفى 48 النموذجي بصنعاء الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالتين مصابة بفيروس كورونا في مستشفى 48 النموذجي، مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا وليس لها أي مصداقية على الإطلاق. وأكدت إدارة مكافحة العدوى أن من يقفون وراء نشر مثل هذه الأخبار ما هم الا مرجفون يريدون إقلاق السكينة العامة في المجتمع عبر نشر مثل هذه الأخبار العارية من الصحة. مشدداً على أن مستشفى 48 النموذجي يعمل وفق أعلى معايير الجودة ويطبق اقوى السياسات العالمية، ويمتلك فريقاً طبياً متخصصاً ومؤهلاً لمكافحة العدوى ينفذ بل وينشر السياسات التثقيفية في أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة. مشيرة إلى أن وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة باللجنة الفنية لمكافحة كورونا قد نفت ذلك بصورة قطعية عبر بيان خاص مطمئنة جميع المواطنين وأن لا ينجروا وراء مثل هذه الشائعات الجوفاء. وأشارت إدارة مكافحة العدوى إلى أن منظمة الصحة العالمية كذلك قد نفت وجود أي حالات مصابة بفيروس كورونا في اليمن عموماً. حيث نشر مكتب المنظمة في اليمن في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر ردا على بعض الشائعات المشابهة مانصه “ما زال خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد منخفضاً، حيث لم تتأكد أية حالات حتى اللحظة”. وأضاف المكتب أنه “كما هو الحال في البلدان الأخرى، تعمل الصحة العالمية في اليمن جنباً إلى جنب مع السلطات الصحية والشركاء لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفيروس

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