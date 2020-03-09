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عــــاجل:عاجل الجوف: تأكيداً لما نشره “المساء برس” الإصلاح سحب قواته من اليتمة والمعارك تنتقل محور البقع

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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل:عاجل الجوف: تأكيداً لما نشره “المساء برس” الإصلاح سحب قواته من اليتمة والمعارك تنتقل محور البقع

أفادت مصادر محلية بمحافظة الجوف قبل قليل إن قوات حزب الإصلاح التي كانت تقاتل في جبهات شمال شرق الجوف انسحبت من مواقعها، وعلى رأس هذه المواقع السوق الرئيسية في منطقة اليتمة وأن المعارك انتقلت إلى محور البقع الحدودي.

وأكدت المصادر لـ”المساء برس” إن قوات الإصلاح اضطرت لسحب قواتها من سوق اليتمة خوفاً من وقوعها تحت الحصار بعد تحرك قوات صنعاء لتنفيذ التفاف على اليتمة بعد السيطرة الكاملة على سلسلة جبال السليلة، مشيرة إلى أن قوات صنعاء أكملت السيطرة على كامل مرتفعات ومنخفضات اليتمة وتمشيط الطريق الدولي الواصل إلى منفذ البقع اليمني المقابل لمنفذ الخضراء السعودي نقلت قوات صنعاء المعارك إلى محور البقع، مؤكدة إن المعارك لا زالت في هذا المحور.

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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المصادر أكدت أيضاً أن التحالف السعودي يحاول إسناد قوات الشرعية والإصلاح بغطاء جوي من مقاتلاته بالتزامن مع تنفيذ هجوم معاكس من محورين كمحاولة لاسترجاع اليتمة من سيطرة قوات صنعاء، مؤكدة إن المعارك في هذه الأثناء بلغت ذروتها واشتدت بشكل كبير بين قوات الطرفين في محور البقع.

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