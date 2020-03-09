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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:عاجل : خارطة عسكرية توضح سيطرة الحوثيين على أكبر مديريات الجوف وخسارة قوات الشرعية لأكبر مساحة جغرافية في غضون ساعات

واصل مقاتلي جماعة الحوثي تقدمهم الخاطف وإسقاطهم للمناطق التابعة لسيطرة الشرعية في محافظة الجوف والتي كان آخرها بسط سيطرتها على كامل مناطق وجبال مديرية اليتمة.

وكشف خبير عسكري عن انسحاب قوات الشرعية من سوق اليتمة ومحيطها مخافة التفاف قد تنفذه قوات الحوثي عليها.

جديد اب برس​

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وجاء ذلك الانسحاب بعد أن تمكنت قوات الحوثي من السيطرة على منطقة وسوق المهامشة.

وأوضح الخبير العسكري العميد علي النسي خريطة تفصيلية توضح المساحة الواسعة التي سيطر عليها مقاتلي الحوثي خلال ثلاث ساعات.

وقال في تغريدة له على “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”: “انسحاب قوات هادي من سوق ‎اليتمة و محيطها خوفا من التفاف قد تنفذه قوات ‎الحوثي” .

وأكد أن “قوات ‎الحوثي تبسط سيطرتها على كامل مناطق و جبال اليتمه وتنقل المعارك الى محور ‎البقع القريب من الحدود ‎السعودية “.

وكان الخبير العسكري النسي قد اكد في تغريدة سابقة ” تقدم قوات الحوثي في جبهة المهامشة وسيطرتها على السوق وبقية جبال السليلة وتقدمها نحو أم شداد في جبهة اليتمة وإقترابها من معسكر الخنجر آخر معاقل قوات هادي في محافظة الجوف”.