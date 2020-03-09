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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:عشرات الالاف من مقاتلين يمنيين الجنسية يصلون عدن لتحرير الجوف بعد تدريبهم في هذه الدولة

جديد اب برس​ Advertisements فاد شھود عیان من عدن عن وصول جنود الى العاصمة المؤقتھ عدن قادمین من

منطقة الظاھر بالمملكة العربیة السعودیة.

واكد شھود العیان : ان الجنود یتبعون القائد بالانتقالي الجنوبي إمام النوبي وكانوا قد

وصلوا الى معسكر20 بكریتر قادمین من التدریب في السعودیة وسیتم توزیعھم على

المنشأت.

ویاتي عودة الجنود ضمن تنفیذ اتفاق الریاض بین الانتقالي الجنوبي والحكومة

الشرعیة فاد شھود عیان من عدن عن وصول جنود الى العاصمة المؤقتھ عدن قادمین منمنطقة الظاھر بالمملكة العربیة السعودیة.واكد شھود العیان : ان الجنود یتبعون القائد بالانتقالي الجنوبي إمام النوبي وكانوا قدوصلوا الى معسكر20 بكریتر قادمین من التدریب في السعودیة وسیتم توزیعھم علىالمنشأت.ویاتي عودة الجنود ضمن تنفیذ اتفاق الریاض بین الانتقالي الجنوبي والحكومةالشرعیة

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