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وردنا الأن:عشرات الالاف من مقاتلين يمنيين الجنسية يصلون عدن لتحرير الجوف بعد تدريبهم في هذه الدولة

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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن:عشرات الالاف من مقاتلين يمنيين الجنسية يصلون عدن لتحرير الجوف بعد تدريبهم في هذه الدولة

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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فاد شھود عیان من عدن عن وصول جنود الى العاصمة المؤقتھ عدن قادمین من
منطقة الظاھر بالمملكة العربیة السعودیة.
واكد شھود العیان : ان الجنود یتبعون القائد بالانتقالي الجنوبي إمام النوبي وكانوا قد
وصلوا الى معسكر20 بكریتر قادمین من التدریب في السعودیة وسیتم توزیعھم على
المنشأت.
ویاتي عودة الجنود ضمن تنفیذ اتفاق الریاض بین الانتقالي الجنوبي والحكومة
الشرعیة
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