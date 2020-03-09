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عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. الجيش يستعيد كبرى مديريات الجوف بعد تقديمه لهذه التضحية الباهظة (صورة

افاد مصدر عسكري بإستعادة قوات الجيش ورجال القبائل، اجزاء واسعة من مديرية خب والشعب التي تعد أكبر مديريات محافظة الجوف . وقال المصدر في تصريح رصده " أحداث نت " قبل قليل، أن الجيش تمكن مساء اليوم، من استعادة الاجزاء الشمالية والشرقية من مديرية خب والشعب بعد ساعات من سقوطها بيد الحوثيين.وأوضح ان قوات الجيش ورجال القبائل في الجوف دفعوا بتعزيزات كبيرة رجحت الكفة لصالحهم واستعادوا ما فقدوه وقت قياسي . جديد اب برس​ Advertisements ولفت المصدر إلى ان قوات الجيش استعادت الاجزاء بعد معارك استمرت خمس ساعات، خسرت فيها ٢٠ جنديا اضافة الى ٣٥ جريح.

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