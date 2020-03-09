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عدن - ياسمين التهامي - مشروع مسام السعودي ينزع نحو 3 آلاف لغم حوثي خلال أسبوع

جديد اب برس​ Advertisements علن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2963 لغما حوثيا وذخيرة غير منفجرة.



وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي في بيان نشره مكتب مسام الإعلامي إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 2637 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.



وأضاف القصيبي في بيانه أن فرق مسام الميدانية نزعت أيضا 310 ألغام مضادة للدبابات و14 لغما مضادا للأفراد كانت زرعتها مليشيات الحوثي في عدة محافظات.



وأشار مدير عام مشروع مسام في بيانه أن الفرق الهندسية نزعت منذ انطلاقة المشروع ولغاية يوم 5 مارس الجاري 148427 لغما حوثيا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. علن المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2963 لغما حوثيا وذخيرة غير منفجرة.وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي في بيان نشره مكتب مسام الإعلامي إن الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 2637 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين.وأضاف القصيبي في بيانه أن فرق مسام الميدانية نزعت أيضا 310 ألغام مضادة للدبابات و14 لغما مضادا للأفراد كانت زرعتها مليشيات الحوثي في عدة محافظات.وأشار مدير عام مشروع مسام في بيانه أن الفرق الهندسية نزعت منذ انطلاقة المشروع ولغاية يوم 5 مارس الجاري 148427 لغما حوثيا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

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