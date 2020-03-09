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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــــــــــــاجل : وردنا الأن: كورونا يحرم طلاب المملكة من حقهم التعليمي في قرب اختبارات الفصل الثاني

أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات والتعليم الفني، منذ غدا الإثنين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروسكورونا.

جديد اب برس​

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وقالت ‏‎وكالة الأنباء السعودية “واس” في خبر عاجل انه تم : “تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة اعتباراً من يوم الاثنين ١٤/ ٧/ ١٤٤١هـ حتى إشعار آخر”.

وحسب واس قالت وزارة التربية ان :”تعليق الدراسة إجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات الصحية؛ لمنع انتشار ‎#فيروس_كورونا”.

‏‎هذا واعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل أربع حالات جديدة لثلاث مواطنات ومواطن بفيروس ‎#كورونا الجديد (COVID19)

المواطنات مخالطات لحالات معلنة سابقاً والمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.