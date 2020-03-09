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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن..السعودية تعلن تعليق الدراسة ورئاسة الحرم توجه بتعليق الدراسة في الحرم .

في تصريح جديد له اليوم قال وزير الصحة السعودية: الحمد لله الوضع مطمئن، ولم تظهر أي حالة في أي منشأة تعليمية .. ولكن تزايد الحالات في الدول جعلنا نحرص على تعزيز سلامة أبنائنا وبناتنا .. لذا تم التنسيق مع وزارة التعليم على #تعليق_الدراسة مؤقتاً .. للحد من انتشار فيروس #كورونا_الجديد. بدوره اصدر وزير الشؤون الإسلامية قرارًا بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر. . وأعلنت رئاسة الحرمين تعليق برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها،والمتمثلة في كلٍ من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة،ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبةالحرم المكي الشريف،ضمن الإجراءات الاحترازية الموصى بها لمنع انتشار فيروس كورونا؛حرصاً منها على سلامة الزوار. كما أعلنت هيئة #تقويم_التعليم_والتدريب تعليق جميع اختباراتها الورقية والمحوسبة في المملكة اعتباراً من يوم الاثنين 14/ 7/ 1441هـ ،حتى إشعار آخر. اقرأ الموضوع من هنا : جديد اب برس​ Advertisements

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