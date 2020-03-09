شكرا لمتابعة خبر عن هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يوميا سبب رئيسي بالأزمة القلبية والجلطة الدموية ابتعد عنه الأن وعش مرتاح البال.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يوميا سبب رئيسي بالأزمة القلبية والجلطة الدموية ابتعد عنه الأن وعش مرتاح البال.. شاهد

لا تحدث النوبات القلبية بين عشية وضحاها، ولكنها عادة ما تكون نتيجة تراكمات لسوء القرارات الغذائية التي تُتخذ على مدى فترة طويلة.

ويُصاب الفرد بالحالة القاتلة عندما يُحظر إمداد القلب بالدم فجأة، وعادة ما يكون ذلك بسبب جلطة دموية. ويمكن أن تتشكل الجلطات الدموية عند انسداد الأوعية التي تنقل الدم إلى القلب، تبعا لمواد دهنية تسمى الكوليسترول.

وتبين أن بعض الأطعمة والمشروبات تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم، ما يؤدي إلى ظهور آليات قد تؤدي إلى أزمة قلبية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. خارطة عسكرية توضح سيطرة الحوثيين على أكبر مديريات الجوف وخسارة قوات الشرعية لأكبر مساحة جغرافية في غضون ساعات ورد للتو.. باحثة أمريكية تفجر مفاجأة: تدهور الحالة الصحية لولي عهد أبوظبي بعد إصابته بفيروس “كورونا” ونقله إلى المستشفى.. تفاصيل ورد للتو : بعد ساعات من عزل القطيف.. السعودية تعلن تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في كافة مدن المملكة اعتبارا من الغد وتعلن حالة الطوارئ الزعيم الراحل ''صدام حسين'' يتحدث فيه عن فيروس ''كارونا'' يثير جدلا واسعا وابنته الكبرى رغد تكشف الحقيقة.. وتفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه !..( فيديو صادم) هذا المشروب الذي يتناوله الكثير يوميا سبب رئيسي بالأزمة القلبية والجلطة الدموية ابتعد عنه الأن وعش مرتاح البال.. شاهد Advertisements عاجل وخطير جدا.. وزارة الدفاع الروسية تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف عن الدولة التي نشرت فيروس كورونا.. ''يتم نقله عبر طائرات مسيرة لأي مكان تريد استهدافه''.. (فيديو صادم) عاجل… إشتداد المعارك في أكبر وأهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية بالجوف وجماعة الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى قلب المعركة. ورد للتو.. واشنطن تتحدث عن ما سيحدث في جنوب السعودية وتكشف أسباب سقوط الجوف وتؤكد أن مارب ليست هدف الحوثي بل هذه المنطقة هي الهدف سيناريو خطير ومرعب.. مقرّب من أمير الكويت يعلن: الدول العربية ستشهد خلال الأيام القادمة حرباً طاحنة يقودها أقوى جيش عربي.. (صورة صادمة) وردنا الان.. تسريب صور خاصة للعميد “طارق صالح” من داخل أحد السجون السرية التي أنشأت مؤخراً في المخا بدعم إماراتي (شاهد) ورد للتو...قناة المسيرة الحوثية تباغت الجميع وتقطع كل برامجها وتنشر هذا الخبر العسكري العاجل الذي صعق الجميع وقلب الامور راسا على عقب في الجنوب والشمال وكشفت دراسة نُشرت في مجلة "جمعية القلب الأمريكية"، أن تناول مشروب غازي واحد فقط يوميا في منتصف العمر، يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر حدوث جلطات تؤدي إلى انقطاع إمدادات الدم إلى القلب أو الدماغ. وبالإضافة إلى رفع مستويات الكوليسترول الضارة في الدم، وجدت دراسة أجريت على حوالي 6 آلاف شخص فوق الأربعين، أن المستهلكين العاديين كانوا أكثر عرضة لانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد. ويأتي الكوليسترول في شكلين: الضار LDL والجيد HDL، وتبين أن محبي المشروبات الغازية أكثر عرضة بنسبة 53% للإصابة بكميات كبيرة من الدهون الضارة الأخرى، تسمى الدهون الثلاثية التي تتجمع في الأوعية والشرايين. وتعليقا على النتائج، قال McKeown، خبير التغذية بجامعة Tufts في الولايات المتحدة: "تشير النتائج إلى أن تناول كميات كبيرة من المشروبات مع السكر المضاف، مثل الصودا

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