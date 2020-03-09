شكرا لبحثكم عن خبر تحشيد عسكري لمليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ الى أبين لارباك قوات ”الشرعية“ التي تستعد لاستعادة ”حزم الجوف“ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، اليوم الأحد 8 مارس/آذار، إن ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الإمارات، عزز قواته المتواجدة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

وأكدت المصادر إن الانتقالي عزز قواته بوحدات من ألوية الدعم والاسناد التابعه له والتي وصلت، اليوم، إلى وادي حسان جنوبي شرقي زنجبار.

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ووفقا للمصادر، فان التعزيزات كانت عبارة عن آليات وعربات عسكرية وناقلات جنود ومؤن غذائية.

يذكر أن مواجهات واشتباكات عنيفة تدور بين الحين والآخر بين مقاتلي الانتقالي وقوات الحكومة اليمنية الشرعية في أبين وشبوة.

وتأتي هذه التحركات العسكرية لمليشيا الانتقالي الجنوبي، في وقت تجري فيه القوات الحكومية استعدادات وترتيبات لاستعادة مدينة الحزم بمحافظة الجوف التي سيطر عليها الحوثيين الاسبوع المنصرم.