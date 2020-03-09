شكرا لبحثكم عن خبر الحكم باخراج عائلة برلماني الى الرصيف شمال العاصمة صنعاء واحتلال المنزل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقوت الميليشيا الحوثية بالقضاء المنحاز لها لتفعل ما تشاء دونما رقيب او حسيب وبات الرصيف هو السكن الجديد لاسرة نائب برلماني في حي المطار شمال العاصمة صنعاء ،بعد أن اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء السبت، منزل مسؤولا في الحكومة الشرعية بالعاصمة اليمنية صنعاء.وقالت مصادر محلية، إن عناصر من مليشا الحوثي، اقتحمت منزل، عبدالكريم السنيني، محافظ محافظة حجة وعضو مجلس النواب التابع للحكومة الشرعية، في حيّ المطار بصنعاء.

وأضافت؛ ان المليشيات اخرجت أفراد عائلة المحافظ “السنيني”، المتواجدون في المنزل، واغلبهم نساء واطفال، بقوة السلاح.

وأشارت المصادر إلى أن المشرف الحوثي، قائد المليشيات التي اقتحمت المنزل، أبلغ أفراد عائلة المحافظ، إن جماعته قد صادرت المنزل، واصبح ملكاً للحوثيين بأمر من المحكمة الجزائية بصنعاء.

وكانت مليشيا الحوثي، بدأت الاسبوع الماضي، بتنفيذ حملة جديدة لاقتحام منازل اعضاء البرلمان اليمني في صنعاء ومصادرتها، وذلك غداة إصدار محكمة خاضعة للجماعة بإعدام 35 نائباً، بينهم رئيس البرلمان سلطان البركاني، ونائبه عبد العزيز جباري ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز بـ تهمة “الخيانة” ومساندة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، ومصادرة ممتلكاتهم ومنازلهم.