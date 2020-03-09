شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغلقون مصنع صنعاء للمياه المعدنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أغلقت الهيئة العامة للموارد المائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم الاحد، مصنع صنعاء للمياه المعدنية، لعدم التزامه بالشروط الصحية ومخالفته للقانون.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للموارد المائية رئيس لجنة الرقابة على المصانع والمنشآت المائية الخاصة عبدالكريم السفياني، أن إغلاق مصنع مياه صنعاء يأتي ضمن الحملة الرقابة على مصانع المياه في عموم المحافظات.

وأكد أن الهيئة ستغلق المصانع المخالفة للقانون وغير الملتزمة بالمعايير والمواصفات القياسية لجودة المياه.

وأشار السفياني إلى أن الهيئة سبق وأن نفذت في نوفمبر الماضي حملة للرقابة والتقييم لمصانع المياه بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء شملت 38 مصنعا للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وجودة المياه.