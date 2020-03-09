شكرا لبحثكم عن خبر اعتقال عدد من مشايخ المحويت بتهمة رفضهم في رفد الجبهات.. الاسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدمت مليشيات الحوثيين مساء امس السبت على اعتقال عدد من مشايخ المحويت جراء رفضهم لرفد الجبهات بمقاتلين من ابناء المنطقة.

وقالت مصادر محلية ان مليشيات الحوثيين اقتحمت برفقة بعدد من الاطقم قرى في عزلة الروحاني بمديرية الرجم محافظة المحويت، واعتقلوا المشائخ العزكي والجرادي والبشاري وهازع واقتادتهم الى سجن الامن السياسي في المحافظة

وحسب المصادر ان مليشيات الحوثيين بررت اعتقالهم بسبب اعتراضهم على فرض اسعار اضافية على اسطوانات الغاز المنزلي بحجة دعم المجهود الحربي .

وأشارت المصادر إلى أن مدير الأمن سمير راكبه المكنى "ابو جهاد" والمشرف الخاص بالمديرية "ابومالك فارع"، و برفقة مسلحين يجولون في قرى المحويت لترهيب المواطنين حتى يدعموا المليشيات.