شكرا لبحثكم عن خبر على غرار حضرموت ..شركة النفط في عدن تعلن تخفيض أسعار المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن فرع شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن تخفيض أسعار المشتقات النفطية ابتداءً من اليوم الأحد .

وفي بلاغ صحفي للشركة، قالت إنه ووفق التسعيرة الجديدة انخفض سعر لتر البنزين الواحد إلى 322 ريالا بعد أن كانت قيمته 380 ريالا، بينما تم تخفيض سعر اللتر الديزل الواحد إلى 353 بعد أن كان سعره 400 ريال.

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وفي السياق ذاته، أفادت شركة النفط بحضرموت في تعميمها أنه وبعد موافقة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء ومذكرة شركة النفط مكتب الساحل تم تعديل تسعيرة بيع مادة الديزل إلى 340 ريالا للتر الواحد بدلا من 350 (سعر العبوة 20 لترا 6800 ريال بدلا من 7000 ريال ).

يُذكر أن السوق المحلية في العاصمة المؤقتة عدن منذ العام 2016 وهي تعتمد على الاستيراد لأجل توفير المشتقات النفطية بعد أن توقفت مصافي عدن عن تكرير النفط الخام والذي توقف وصوله إليها من حقول النفط بالمحافظات النفطية والتي هي الأخرى أصبحت تعتمد على الاستيراد عدا كميات بسيطة يتم تكريرها بمصفاة صافر في مأرب.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المشتقات النفطية في ارتفاع مستمر بفعل انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إلا أن انخفاض أسعار النفط العالمي ساهم في خفض أسعاره بالسوق المحلية