شكرا لبحثكم عن خبر قوات الجيش الوطني تتمكن من كسر هجوم لمليشيا الحوثي بمنطقة اليتمة بمحافظة الجوف استمر الهجوم 14ساعة . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر عسكرية أن المعارك مستمرة مع مليشيا الحوثي منذ منتصف ليلة أمس في سلسلة جبال السليلة المتاخمة لوادي خب الواقعة ما بين وادي خب والسلامة. واكدت المصادر العسكرية تمكن قوات الجيش كسر كل الزحوفات رغم استمرار الهجوم أكثر من 14 ساعة. وبحسب المصدر أن مليشيا الحوثي تمكنت من إسقاط موقعين بالليل وتمكن ابطال الجيش من استعادتها كاملة ولا زال ابطال الجيش ثابتين بمواقعهم بقيادة العميد هيكل حنتف

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