قوات الجيش توجّه ضربة موجعة للمليشيات الحوثية شمال الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، ضربة موجعة لمليشيات الحوثي الانقلابية أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع للجيش في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجاميع تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهتي الوجف والسليلة بمنطقة اليتمة بمديرية خب الشعف، إلا أن أبطال الجيش الوطني كانوا على معرفة بتفاصيل المحاولة وتعاملت معها بكفاءة عالية.

وذكر المصدر أن أبطال الجيش الوطني رصدوا تحركات المليشيات الانقلابية منذ بداية تحركاتها سواء من الجبال المحاذية للعقبة أو من المواقع الأخرى جنوب اليتمة، وانقضوا على تلك المجاميع في المكان المناسب واشتبكوا معها لنحو ١٤ ساعة سقط خلالها العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منها بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش.

وبالتزامن، أفاد المصدر بأن مقاتلات التحالف استهدف بغارتين تجمعات للمليشيات الإنقلابية في ذات المنطقة، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر الحوثي وتدمير أطقم وعربات تابعة لها.

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