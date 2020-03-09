شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي يفرض «إتاوات» على شاحنات النقل الخارجة من ميناء عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر عمالية بميناء المُعلا في العاصمة المؤقتة عدن استمرار نشاط الميناء بالرغم من مضاعفة مليشيات الانتقالي للإتاوات المفروضة على التجار كما روجت لذلك مواقع صحفية.
وأضافت المصادر أن مليشيات المجلس الانتقالي ضاعفت ما تأخذه من إتاوات على شاحنات النقل الثقيل الخارجة من ميناء المُعلا، فبعد أن كانت تأخذ 50 ألف ريال من كل شاحنة فرضت 100 ألف ريال على كل شاحنة تخرج من الميناء.
وأشارت إلى أن التجار لم يقوموا بأي خطوات احتجاجية إزاء تلك الإجراءات غير القانونية، نظراً لما تشهده البلاد من غياب الحكومة وسيطرة للمليشيات.
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