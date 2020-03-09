معركة الجوف على اشدها والجيش الوطني ومن معه من الشرفاء يقاتلون ويسطرون اروع البطولات تفاصيل

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يزيد بن سلمان - شبوة - سب مارصده موقع المشهد الدولي من اخبار الجوف فإن ابطال الجيش الوطني وابطال القبائل يفجرون الأرض براكين من تحت أقدام الحوثي ولن يدخل اليتمه والساعات القادمة سوف تظهر ماهو خافي للجميع وسنوافيكم لاحقا أن شاء الله النصر حليف الابطال في الجيش الوطني ومن معهم من شرفاء الوطن.

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