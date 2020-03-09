عاجل : سقوط اخر منطقة في الجوف على حدود السعودية

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل : سقوط منطقة اخر منطقة في الجوف على حدود السعودية:

اكدت مصادر عسكرية ومحلية يمنية قبل قليل للصحفي انيس منصور الصبيحي رئيس تحرير موقع هنا عدن والمستشار الاعلامي للسفارة اليمنية بالرياض عن تقدم ميداني للمليشات الحوثية بسقوط منطقة اليتمة في أطراف محافظة الجوف وحدود السعودية

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ونقل انيس منصور في منشور على صفحته بالفيسبوك بناء على اتصالات مع قادة عسكرين قال فيه :-

سقطت الليلة منطقة اليتمة في"خب والشعف" بالجوف بيد الحوثيين بعد استكمال سيطرتهم على السليلة والمهاشمة بالمديرية.

‏▪اليتمة منطقة استراتيجية تقع قرب الشريط الحدودي السعودي وتضم طريقا دوليا يصل الجوف بمنفذ البقع البري مع المملكة.

‏▪"اليتمة" مركز عمليات ألوية حرس الحدود الحكومية اليمنية.

‏ما بعد اليتيمة هي الأراضي السعودية تتساقط الجبهات ومازال البعض على اعتقاد ان التحالف يريد اعادة الشرعية الى صنعاءوتعد مديرية اليتمة من أهم المديريات بمحافظة الجوف والتي تمثل عمق استراتيجي لأمن المملكة العربية السعودية من الجهة الجنوبية الشرقية وبسقوط مديرية اليتمة تكون جماعة الحوثي قد طرقت أبواب منفذي البقع والخضراء والواقعة بين نجران السعودية والجوف اليمنية.