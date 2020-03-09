شكرا لبحثكم عن خبر عاجل غارة جوية تسفر عن مقتل 60 حوثيا في صنعاء.. ابرز الاسماء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مراسل قناتي "العربية والحدث" في اليمن، محمد العرب، ان طيران التحالف العربي نفذ اليوم غارة جوية استهدف تجمعا لمليشيا الحوثي في جبال يام شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقال العرب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" رصدها محرر "أبابيل نت"، ان طيران التحالف استهدف تجمعا لمليشيا الحوثي وأسفرت الغارة عن سقوط اكثر من 60 مسلحا حوثيا بينهم قيادات بارزة.وذكر اسماء أهم القتلى هم العميد نواف السياغي، والعقيد محمد الشاكري، والعقيد محمد علوان، والعقيد مراد الحباري والعقيد أيمن السلطان والعقيد عبد الجبار العاقل والعقيد عبدالكريم اسحاق المؤيد .