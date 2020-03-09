عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بشرة سارة.. ومفاجأة لأهالي مدينة الشحر

الإثنين 9 مارس 2020

الخليج 365

وصلت الباخرة "ANNA"، اليوم الأحد، إلى رصيف ميناء المكلا، حاملة على متنها مولدين للطاقة الكهربائية بقدرة 20 ميجاوات.، بالإضافة إلى معدات وملحقات تابعة لمشروع الكهرباء بمدينة الشحر.

واستقبل عدد من المسؤولين الباخرة، وذلك لضمان استكمال الإجراءات اللازمة، لنقل المولدات والمعدات إلى موقع المشروع بمديرية الشحر، وتعهدوا باستمرار العمل بالمشروع وفق الخطة والدراسة المعدة.