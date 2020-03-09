الكمال تؤكد اهتمام الحكومة بالمرأة وتشيد بدورها في مواجهة التحديات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل، ابتهاج الكمال أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالمرأة اليمنية، من خلال موافقتها على الاستراتيجية الخاصة بالمرأة والتنسيق مع عدد من الجهات المختصة والمانحين الدوليين والمنظمات المختصة بالمرأة لدعم هذه الخطة.

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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أشادت الكمال في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم 8 مارس، بجهود المرأة اليمنية في مواجهة تحديات الحياة ودورها الكبير في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها في النهوض بالمجتمع خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية والتي تمر بها اليمن .. منوهة بما حققته المرأة اليمنية على المستويين الإقليمي والدولي .

ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل المنظمات الاممية والدولية الى تكثيف البرامج الخاصة بالمرأة .. مؤكدة ان الحكومة ترحب بكافة جهود المانحين والمنظمات في تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بتقديم الخدمات وتنمية المرأة، وتقدم كل الدعم والمساندة لهذه المنظمات.