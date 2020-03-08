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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. لقاء موسع يناقش الأوضاع الأمنية وملف الجرحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
ناقش اجتماع موسع بتعز عدد من الملفات وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية وملف الجرحى.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، في الاجتماع الذي ضم قيادات من السلطة المحلية والقضائية والتحالف الوطني للقوى السياسية المساندة للشرعية وقيادات الاجهزة العسكرية والامنية.. اكد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي على الارتقاء بمستوى الخطاب الحزبي والابتعاد عن المناكفات بين مختلف المكونات وانتهاج المكاشفة والوضوح ازاء انتكاسات العمل الحزبي جراء الخطاب العبثي وتجاهله اولويات ومصالح المحافظة.
ودعا المخلافي الى اعادة النظر في الخطاب السياسي والاعلامي ودعوة فرع حزب المؤتمر الشعبي العام للعدول عن تعليق عضويته في التحالف والاسهام في تقديم الرؤى والتصورات لمختلف قضايا المحافظة وخلق تواصل مستمر مع كل ادوات السلطة المحلية.
واستعرض وكيل المحافظة محمد عبد العزيز تقرير عن مستوى الانجاز للجان التي شكلها المحافظ مع الاحزاب السياسية.. فيما تطرق نائب قائد المحور العميد الركن عبدالعزيز المجيدي الى ملف التحرير والجرحى.
واستعرض مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي تقرير مفصل عن الحالة الامنية ومستوى ضبط الجريمة.
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