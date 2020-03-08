الحامد يناقش مع ممثلي منظمة انترسوس شؤن اللاجئين والنازحين وسبل التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

ناقش مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسن هاشم الحامد مع ممثلين منظمة انتر سوس شؤن اللاجئين والنازحين بالمديرية وسبل التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية.

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حيث اطلع منسق مشروع النازحين بالمنظمة وافي محمد عبدالله المدير العام على أبرز نشاطات المنظمة من دعم وتمكين للاجئين والنازحين وتمثيلهم امام القضاء وحماية حقوقهم عبر تقييم الاسر من خلال متطوعين بين الاسر فيما تستهدف المنظمة 60% من نازحين ولاجئين و40% من المجتمع المضيف مبدين رغبتهم في تنظيم العمل الميداني مع السلطة المحلية.

هذا وشدد المدير العام الحامد على جميع المنظمات والمؤسسات الانسانية بضرورة التحقق والتنسيق الدوري ورفع التقارير الى السلطة المحلية بالمديرية والعمل مع ادارة اللجان المجتمعية وتوحيد الجهود لضمان تفادي تبعاتها والاضرار التي تعود بسبب عدم ايصال المساعدات لمستحقيها مؤكدا دعمه للأعمال الانسانية واشرافه عليها.