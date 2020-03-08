باصهيب يبحث مع نائب مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن تنفيذ مشاريع البرنامج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن علي رضا، تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين ومستوى تنفيذ مشاريع البرنامج بعدد من محافظات الجمهورية.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور باصهيب، مع المعنيين بالوزارة والجهاز المركزي للإحصاء وأخصائي مشروع المسح العنقودي متعدد المؤشرات بمنظمة اليونيسيف محمود شاكر، آلية تشكيل اللجنة الفنية للمسح الأسري بمحافظات الجمهورية، والبدء بإعداد الهيكل العام للمسح ومراجعة استمارات المسح وتأهيل وتدريب المشاركين بالمسح.
وفي السياق، التقى الدكتور باصهيب، مع ممثل منظمة دايكوني لوك بيترز، وناقش اللقاء مستوى استعداد المنظمة تنفيذ مشاريعها بمجالات المياه والإصحاح البيئي.
كما وقع نائب وزير التخطيط مع ممثل مؤسسة البصر الخيرية العالمية محمد الحميري، على تجديد الاتفاقية الأساسية للمؤسسة لمواصلة تنفيذ أنشطتها ومخيماتها الجراحية بمجال العيون.
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