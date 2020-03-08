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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فريق من توجيه المنطقة الثانية يزور خطوط التماس في شموسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
زار الفريق الميداني بشعبة التوجيه المعنوي بخطوط التماس في نقطه شموسه منفذ الشقين البوابة الغربية التابعة للواء النخبة بمحور الربوه
وكان في استقبال الفريق الميداني قائد كتيبة النقاط الملازم ثاني/ محمد صالح الجابري والملازم ثاني عمر عبدالله بارجاش والملازم ثاني عدنان بن إسحاق قادة نقطه شموسه وعدداً من الضباط وصف ضباط وافراد النقطة
وخلال الزيارة، أشار قائد الفريق الميداني المساعد اول أبوبكر شملول إلى أن مقاتلي النخبة الحضرمية هم أحد الأذرع القوية التى ترتكز عليها حضرموت لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن في كافة الاتجاهات ، مؤكداً أن ابطالنا مستمرين فى القضاء على الإرهاب وكل غازي لإرض حضرموت ، بالتزامن والتعاون مع دعم وجهود وخطط قوات التحالف العربي بحضرموت في شتى المجالات .
ومن جانبهم ، جدد مقاتلو قوات النخبة الحضرمية العهد مع القائد اللواء الركن فرج سالمين البحسني على التضحية والفداء والوفاء بكافة المهام والواجبات التي تسند إليهم من أجل حماية حضرموت، وأن يظل أمن واستقرار حضرموت وسلامتها وقدسية أراضيها أمانة في أعناق رجال قوات النخبة الحضرمية
كما نقل الملازم ثاني محمد صالح الجابري قائد كتيبه النقاط - خلال كلمتة - تحيات قائد لواء النخبة العقيد/ خالد باقعود معرباً عن اعتزاز القياده بالدور الذي يؤدونة في تأمين المنطقة .
وشدد على مقاتلي النقطة بالحفاظ على ماتم بنائه من انجاز تحقق من القاء القبض على مضبوطين ومخالفين وعناصر ارهابية، وحث على اليقضةوالإلتزام بالضبط والربط العسكري والجاهزية القتالية العالية
بالاخير توجه قائد كتيبة النقاط الملازم ثاني/ محمد صالح الجابري بالشكر القدير لشعبة التوجيه المعنوي بقيادة رئيس الشعبة العميد ركن/صالح عمر المعاري وايضا للفريق الميداني على هذه الجهود التي تبذل لمنتسبي المنطقة العسكرية الثانية قوة النخبة الحضرمية وان هذه الامانة التي القيت على عواتقنا انما نحن اهلا لها
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