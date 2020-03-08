مأرب .. إفتتاح مستشفى متخصص بطب العيون بتمويل من مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

افتتح وزير الادارة المحلية عبدالرقيب فتح ومعه محافظ مأرب سلطان العرادة ووزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية، اليوم بمأرب المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون الذي تكفل مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية بتجهيزه، واعتماد اربعة ملايين دولار نفقات تشغيلية شهرية لمدة عامين.

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وخلال التدشين طاف الوزيران والمحافظ بأرجاء المستشفى واطلعوا على التجهيزات والخدمات التي يقدمها لمرضى العيون والتي سيستفيد منها ابناء المحافظة والنازحين فيها الى جانب ابناء المحافظات المجاورة وجرحى الجيش الوطني، والتخفيف عليهم من اعباء العلاج او السفر للخارج للحصول على الخدمة.

وعقب الافتتاح وجه الوزير فتح والمحافظ العرادة دعوة للمنظمات الدولية بأن تحذو حذو مركز الملك سلمان في الاستفادة من خطة الاستجابة الطارئة المقدمة لليمن خلال العام 2020م بإقامة مشاريع خدمية مستدامة والتركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي وتوفير سبل العيش لتعزيز التنمية والاستقرار في كل المحافظات وفي مقدمتها مأرب التي تحملت أعباء كبيرة واستوعبت ملايين النازحين خلال السنوات الخمس الماضية