شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 8 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي: انعقاد ورشة عمل للتعريف بمخرجات الحوار حول بناء الدولة في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/465198/ ننشر مواعيد رحلات اليمنية غداً الإثنين https://www.elyamnelaraby.com/465199/ نائب الرئيس يشيد ببطولات منتسبي المنطقة الثالثة في مواجهة الميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/465200/ ماذا قال رئيس الوزراء عن المرأة اليمنية في يومها العالمي ؟ https://www.elyamnelaraby.com/465203/ الثلاثاء القادم .. الشرعية تبدأ صرف مرتبات المتقاعدين المدنيين في مناطق الميليشيات Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/465204/ رئيس الوزراء رداً على غريفيث : دعوات التهدئة يجب أن توجه للحوثيين الذين إستغلوا إتفاق السويد https://www.elyamnelaraby.com/465205/ مراسل حربي يتحدث عن غارة جوية أودت بحياة 7 قيادات حوثية شرق صنعاء .. الأسماء https://www.elyamnelaraby.com/465206/ عدن .. القاعدة الإدارية تكرم العاملات بمناسبة يوم المرأة العالمي https://www.elyamnelaraby.com/465207/ البحسني يرحب بوفد المبعوث الأممي الخاص لليمن في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/465216/ منظمة عربية توثق 14 ألف انتهاك حوثي بحق النساء خلال 5 سنوات https://www.elyamnelaraby.com/465217/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.