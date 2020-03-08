شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لن تصدقو كيف اصبحت وماذا فعلت بعد بلوغها سن المراهقة.. هل تذكرون نجمة "ذا فويس" الطفلة اللبنانية "لين الحايك" ؟؟ ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد ابتعادها لفترة طويلة عن الأضواء، أشعلت الفنانة اللبنانية الشابة لين الحايك حاملة لقب الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية ذا فويس كيدز السوشال ميديا بمقطع فيديو ظهرت وهي ترقص فيه على نغمات الموسيقى الغربية.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو حيث ظهرت الحايك في عمر المراهقة بعدما عرفها الجمهور طفلة خلال الموسم الأول من البرنامج.

جديد "الخليج 365"

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وأطلت لين الحايك على جمهورها من خلال حسابها على موقع إنستغرام واستخدمت تطبيق الـ تيك توكبرقصة وصفها البعض بالمميزة والعفوية، مُعلقين أنها تغيرت كثيرًا، فيما رأى البعض ان ملامحها لم تتغير إلا أنها أصبحت أكثر نضوجًا.