شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إشتداد المعارك في أكبر وأهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية بالجوف ومليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى قلب المعركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية في محافظة الجوف اليوم الأحد عن أشتداد المعارك بين القوات الشرعية اليمنية ومليشيا الحوثي التي تحاول السيطرة على أهم منطقة استراتيجية واقتصادية ونفطية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن .



وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تقوم بزحوفات كبيرة ومكثفة من جميع الاتجاهات في مديرية خب والشعف شمال شرقي محافظة الجوف.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وتشير وتناقلت وسائل إعلام يمنية محلية مساء اليوم عن سيطرة الحوثيين على سوق اليتمة الواقع على الطريق الدولي، بعد سيطرتها على منطقة المهاشمة القريبة من الحدود السعودية.





وكانت قوات الجيش قد اتجهت شرقا بعد انسحابها من سوق اليتمة. وتسعى الجماعة الحوثية للسيطرة على مديرية خب والشغف اكبر مديريات الجوف مساحة ،وأهم المديريات في المحافظة من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية ايضا كونها على مقربة من الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية

