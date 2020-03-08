شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة.. السيطرة على أكبر معسكرات حزب الإصلاح وأسر ضباط سعوديين ومأرب أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطر أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية على معسكر اللبنات، أكبر معسكرات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.

جديد "الخليج 365"

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وقال مصدر ميداني إن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير معسكر اللبنات واغتنموا عتاداً عسكرياً ضخماً وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت في مخازنه.

وأضاف أن عشرات المرتزقة لقوا مصارعهم وجرح وأسر آخرون خلال عملية تحرير المعسكر.

وفي سياق متصل أكد المصدر أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية أسروا أمس السبت عدداً من ضباط وجنود جيش العدو السعودي، خلال تطهيرهم منطقة اليتمة التابعة لمديرية خب والشعف، بالإضافة إلى قتل وجرح عدد منهم.

وأوضح المصدر أن معارك تطهير اليتمة من المرتزقة لاتزال مستمرة، مشيراً إلى أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على مساحات واسعة.