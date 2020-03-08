شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : "قناة بلقيس" تقطع بث برامجها وتفجر مفاجأة صاعقة للتحالف من اليمن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح بتهاوي آخر معاقل قوات الشرعية في محافظة، الجوف.

جديد "الخليج 365"

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وقالت قناة بلقيس التي تبث من تركيا إن قوات صنعاء سيطرت على منطقتي اليتمة والمهاشمة الاستراتيجيتين في مديرية خب والشعف، وهي آخر مديرية تتواجد فيها قوات الشرعية في محافظة الجوف.

وأتت سيطرة قوات صنعاء على منطقتي المهاشمة واليتمة، بعد بضعة أيام من سيطرتها على مدينة الحزم الاستراتيجية، مركز محافظة الجوف، وعدد من المديريات المحيطة.