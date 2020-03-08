155 خرقا للعدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

ارتكبت قوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة أكثر من 155 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن من بين خروقات العدوان والمرتزقة ، تحليق ٦ طائرات تجسسية في أجواء الجاح والجبلية و كيلو16 ، واستحداث ٣ تحصينات في شارع الخمسين وكيلو16.

وأشار المصدر إلى أن خروقات العدوان شملت ٢ اعتداءات على رقابة الخامري وكيلو16 ، و ٢٦ خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و124 خرقا بالأعيرة النارية ، مؤكدا احترق أحد منازل المواطنين في منطقة الجاح نتيجة قصف العدو للمنازل بأكثر من ٢٣ قذيفة.