شكرا لقرائتكم خبر عن ما حدث في نهم والحزم تكرر في مديرية خب الشعف الحدودية مع السعوديةوانسحاب تكتيكي وسحب أقوى سلاح في الميدان سهل سيطرة الحوثي على آخر معاقل الشرعية بالجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 10:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

استباقاً لتسليم مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، لمديرية خب الشعف الحدودية مع المملكة العربية السعودية، قالت وسائل إعلامية تابعة لإخوان اليمن بأن قوات التحالف سحبت أربعة مدافع من الخطوط الأمامية لقوات حزب الإصلاح.

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وبحسب وسائل إعلام الاصلاح فإن قيادة التحالف العربي ممثلة بالسعودية سحبت أربعة مدافع من الخطوط الأمامية، ما يشكل خطرا على المديرية التي تمثل مساحة 80% من محافظة الجوف.

غير أن مصادر ميدانية في جبهات خب والشعف نفت صحة ما تناولتها وسائل إعلام الإخوان.

وقالت المصادر، إن قوات التحالف لم تسحب المدافع من الجبهات وإنها عززت مواقع مهمة بعتاد عسكري، مشيرة إلى أن المدافع لا تزال في مواقعها.

وأمس السبت هاجمت مليشيا الحوثي مواقع في جبهات المهاشمة والسليلة، والقعيف والظهرة وتمكنت قوات عسكرية من صد الهجمات مسنودة بطيران التحالف.

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واليوم أكد مصدر عسكري سيطرة مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، على عزلتي المهاشمة واليتمة في مديرية خب الشعف.

وقال المصدر، إن مسلحي حزب الإصلاح انسحبوا مساء أمس من عزلة المهاشمة، وهي منطقة حيوية وتمكنت مليشيا الحوثي من السيطرة عليها وقطع خطوط الإمداد عن بقية الجبهات.

ومساء اليوم الأحد تمكنت المليشيا من السيطرة على ما تبقى، من منطقة اليتمة الحدودية مع نجران السعودية.

وتدور المواجهات حاليا في جبهات محددة للخب والشعف في جبهة العقبة والتي تقع شمال الحزم في الحد الفاصل بين مديريتي خب الشعف والحزم.

كما تدور مواجهات في جبهة صبرين، وهي جبال مطلة على الشعف، وعلى جبال العقبة من جهة الشمال، إضافة إلى جبهة المهاشمة التابعة لمديرية خب الشعف، وفي جبهة السليلة غرب مديرية خب الشعف المطلة على سوق الخميس وتعد خط إمداد جبهة الشعف للقوات الحكومية.

كما تستمر المواجهات في جبهة الصفحة غرب اليتمة بمديرية خب الشعف وفي جبهة سلبة شمال غرب مديرية خب الشعف.

وفي مديرية برط العنان تدور المواجهات في ثلاث جبهات شمال غرب الجوف محاذاة لمحافظة صعدة ومديرية برط رجوزة، وهي جبهات الظهرة والقعيف وعفي وجبهة القذمول في جنوب شرق محافظة صعدة.

ومديرية خب والشعف من بين 12 مديرية في محافظة الجوف وتعد أكبر مديريات محافظة الجوف في اليمن مساحة ولكنها أقلها كثافة سكانية.

وتشكل مساحتها 82% من مساحة المحافظة وبحسب تقديرات محلية بلغ عدد سكانها قرابة 80 ألف نسمة، ومساحتها 32507 كم².

وتتكون المديرية من ثلاث عزل هي: اليتمة وعزلة الشعف وعزلة وادي خب.

