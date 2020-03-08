شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الحوثيون في هذه الاثناء يتمكنون من السيطرة على ما تبقى، من منطقة اليتمة الحدودية مع نجران السعودية وبذلك يكون اهم مخزون نفطي بات في قبضة الحوثي !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/08 الساعة 10:57 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بات اهم مخزون استراتيجي نفطي في اليمن تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بعد سسيطرتها على عزلتي المهاشمة واليتمة في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف. أقرأ أيضا : عااااجل : الحوثيون يستميتون في جبهة اليتمة والسبب ..الوصول الى معسكر الخناجر التابع للشرعية والذي يبعد عن اليتمة 4 كيلوا متر فقط ! Advertisements "وعد غريفيث للحوثي " ..مارتن غريفيث يسعى ل توفير موارد مالية اضافية لموارد ميناء الحديدة للحوثين وتحت غطاء مشروع مبادرة أممية من خلال تسليم مأرب ..تفاصيل وبنود المبادرة ! وقال المصدر لنيوزيمن، إن مسلحي حزب الإصلاح انسحبوا مساء أمس من عزلة المهاشمة، وهي منطقة حيوية وتمكنت مليشيا الحوثي من السيطرة عليها وقطع خطوط الإمداد عن بقية الجبهات. ومساء اليوم الأحد تمكنت المليشيا من السيطرة على ما تبقى، من منطقة اليتمة الحدودية مع نجران السعودية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن : الحوثيون في هذه الاثناء يتمكنون من السيطرة على ما تبقى، من منطقة اليتمة الحدودية مع نجران السعودية وبذلك يكون اهم مخزون نفطي بات في قبضة الحوثي !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.